PSG : Jérôme Rothen détruit Leonardo, c'est violent

Par Alexis Rose

Suite à un premier passage plus que brillant à la tête de la direction sportive du PSG entre 2011 et 2013, Leonardo est revenu avec plein d'ambitions en 2019. Mais pour l’instant, le Brésilien a surtout échoué dans ses missions, selon Jérôme Rothen.

Au début de l’ère qatarie, Leonardo avait été le maître d’oeuvre du nouveau PSG. Puisqu’après avoir convaincu Carlo Ancelotti de rejoindre le banc de touche de Paris, le directeur sportif avait recruté des joueurs comme Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic ou Marco Verratti, qui sont tous devenus des légendes du PSG. Une belle réussite entachée d’une mauvaise conclusion, vu que suite à un incident avec l'arbitre Alexandre Castro, il avait écopé une suspension d’un an de la part de la LFP. Une sanction qui l’avait poussé à démissionner en juillet 2013. Mais six ans après, dans la foulée d’expériences à Antalyaspor et au Milan AC, le Brésilien est revenu en poste au PSG. Avec l’envie de faire oublier les déboires de ses prédécesseurs, comme Antero Henrique, Leonardo a fait quelques bonnes recrues, comme Navas ou Hakimi. Sauf que d’une manière globale, le bilan de Leonardo depuis son retour à Paris est mauvais, d’après les dires de Jérôme Rothen.

« Rien que cet échec Mbappé, c’est terrible pour Leonardo »

🗣💬 @RothenJerome "Je vais juger Leonardo sur un cas, c'était sa priorité, c'était de prolonger Kylian Mbappé. C'est ce que les dirigeants du club lui ont demandé. À l'arrivée, c'est un échec" #RMClive pic.twitter.com/3r9ncgxmif — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 16, 2021

« Leonardo est le principal responsable de ce qui se passe au PSG depuis maintenant deux ans et demi, et notamment en termes d’image. Mais je vais juger Leonardo sur un cas : Kylian Mbappé. Le prolonger, c'était sa priorité quand il est revenu à Paris. C'est ce que les dirigeants du club lui ont demandé. À l'arrivée, c'est un échec… Car Mbappé continue de faire des sorties médiatiques contre le PSG, et tout va dans le sens d’un départ… Rien que cet échec Mbappé, c’est terrible pour Leonardo. Il devait redonner une belle structure à ce club, avec de la discipline. Mais à cause de Mbappé, son retour au PSG est un échec. Après, il a pris d’autres dossiers en mains, et il y a des joueurs qui ont resigné des contrats à des prix incroyables pour regarder les autres jouer… La grille de salaires des joueurs qui ne jouent pas, c’est incroyable. Il y a 3,8 millions d’euros de salaires par mois qui vont à des joueurs qui n’ont quasiment pas jouer depuis le début de la saison… Kurzawa, Draxler, Rico, Ramos, Icardi, ça fait 50 ME sur l’année ! En plus, il faut ajouter tout cela au manque de ventes… », a balancé le consultant de RMC, qui estime donc que Leonardo n’a plus grand-chose à faire à la tête de la direction sportive du PSG...