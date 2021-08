PSG : Donnarumma donne le fond de se pensée sur Navas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’est parti. Depuis ce week-end, la concurrence a débuté entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma au PSG.

L’Italien prend pour l’instant place sur le banc de touche, et Mauricio Pochettino a bien fait savoir qu’il mettrait le meilleur des deux et se poserait la question avant chaque match du Paris SG. Une telle concurrence est forcément un luxe quand on connait l’importance d’avoir un élément performant à ce poste. Mais cela peut aussi devenir un poids dans un vestiaire, sachant que le gardien numéro 1 marche à la confiance également, pour lui-même et ses coéquipiers. Récent champion d’Europe avec l’Italie, Donnarumma a en tout cas le désir de vite inverser la tendance, même s’il a expliqué tout le respect qu’il avait pour le titulaire des saisons précédentes.

🗨️ "Keylor est un gardien exceptionnel mais je suis à Paris pour jouer (...)"



« Je suis un joueur pressé. Je veux devenir l'un des meilleurs gardien du monde. Pour ça, Il faut faire des sacrifices, travailler et rester humble. L'humilité avant tout c'est essentiel pour tout faire. Mon objectif est de devenir le meilleur avec le travail et détermination. J'espère y arriver un jour. Pourquoi je suis venu à Paris alors qu'il y avait Keylor Navas ? Le PSG m'a contacté et m'a voulu, et moi je voulais le PSG. La concurrence ne me fait pas peur. Keylor est un gardien exceptionnel mais je suis ici pour jouer. La concurrence fait du bien au deux, elle me permet de grandir. Je suis venu à Paris pour jouer et je vais donner le meilleur de moi-même pour être titulaire. Il est tout à fait normal qu'il y ait de la concurrence, ça permet de grandir. Je suis prêt à jouer, plus que prêt ! Il y a toujours de la concurrence dans les grandes équipes, il n'y aura aucun problème. Keylor Navas est une personne exceptionnelle, on est amis, il n'y aura aucun problème », a souligné Donnarumma dans un entretien au Canal Football Club. Le message est passé, pour l’instant, la concurrence est particulièrement saine au PSG, qui a la chance de posséder deux des meilleurs gardiens mondiaux dans son effectif.