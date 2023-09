PSG : « Dollarumma » va prendre cher ce mardi

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'Italie est mal en point dans son groupe des éliminatoires de l'Euro 2024. Avant la réception de l'Ukraine à San Siro ce mardi soir, la tension est à son comble.

Tenante du titre, l'Italie va-t-elle manquer l'Euro 2024 en juin prochain ? C'est bien la crainte des supporters transalpins, qui avaient déjà dû regarder la Coupe du monde 2022 depuis leur poste de télévision. Contre l'Ukraine ce mardi soir à Milan, il faudra absolument une victoire. Troisièmes de leur groupe, les hommes de Luciano Spalletti devront également retrouver de la sérénité. Cela passera par une bonne défense. Gianluigi Donnarumma ne dira pas le contraire. Problème, le portier du PSG est sous le feu des critiques pour des performances jugées très décevantes en sélection. Et comme le match est à Milan contre l'Ukraine, il pourrait prendre la marée.

Donnarumma va passer un sale quart d'heure

Ces dernières heures, la Repubblica indique que sauf surprise, Donnarumma sera sifflé à San Siro par les tifosi. « C’est le prix à payer pour avoir choisi de gagner 12M/an dans un championnat où les matchs vraiment exigeants sont 4 ou 5 par an », souligne notamment le média transalpin, qui fait référence à son départ libre pour Paris, et son surnom d'aller de Dollarumma. Face à cette situation quelque peu chaotique, le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Italie, Luciano Spalletti a tenu à défendre Gianluigi Donnarumma en conférence de presse : « Il sera titulaire demain. Il ne lui est pas pardonné d’être un garçon prodige qui a brûlé les étapes car on lui a donné un talent. Alors que nous tous on a travaillé dur pour arriver à ce niveau… ». A noter que Donnarumma devrait subir le même traitement dans quelques semaines lorsqu'il reviendra sur la pelouse de San Siro mais cette fois-ci avec le maillot du PSG en Ligue des champions. A lui d'être assez fort mentalement pour répondre aux critiques à son sujet.