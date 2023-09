Donnarumma va revenir au PSG en pleine déprime

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Décidément, l'Italie n'y arrive pas contre la Macédoine du Nord. Ce samedi soir, les champions d'Europe en titre ont été tenus en échec sur le score d'un but partout par le pays de la péninsule des Balkans.

Depuis son sacre à l'Euro 2020, l'Italie n'y arrive plus au niveau international. Les Transalpins avaient échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar après une défaite en barrages face à la modeste Macédoine du Nord. Un fiasco retentissant qui a plongé le foot italien dans le marasme. Depuis, l'Italie tente d'aller vers l'avant. Mais tout est compliqué pour les joueurs du nouveau sélectionneur Luciano Spalletti. Dans leur campagne des éliminatoires pour l'Euro 2024, les Italiens sont pour le moment troisièmes avec 4 points en 3 matchs. Ce samedi soir, ils ont été accrochés de nouveau par la Macédoine du Nord. Et la performance de Gianluigi Donnarumma fait grincer des dents de l'autre côté des Alpes.

Donnarumma, l'Italie s'agace

La Gazzetta dello Sport a remarqué en effet que les supporters transalpins s'en sont donnés à coeur-joie pour pourrir le portier du PSG après sa performance contre les Macédoniens. Certains veulent même désormais voir Guglielmo Vicario, qui évolue à Tottenham, devenir le nouveau portier de la sélection nationale. Ce qui est reproché à Donnarumma, une stagnation problématique et un manque de qualité technique trop important pour le plus haut niveau. Pour rappel, Luis Enrique avait déjà poussé une gueulante contre l'ancien gardien de l'AC Milan lors du match face à l'OL. Sa relance n'avait pas du tout été appréciée par le nouvel homme fort du PSG. Pas vraiment de quoi lui redonner confiance et son retour à Paris ne s'annonce pas des plus faciles. Avant cela, l'Italie aura un nouveau match des éliminatoires de l'Euro 2024 à disputer contre l'Ukraine. Et ce sera à domicile mardi soir.