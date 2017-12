PSG : Djorkaeff rabaisse salement le PSG

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Impressionnant lors des cinq premières journées, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à réaliser un sans-faute en phase de groupes de la Ligue des Champions.

Les Parisiens ont effectivement chuté sur le terrain du Bayern Munich (3-1) le 5 décembre. Une défaite qui, dans la manière, rappelle forcément le naufrage à Barcelone (6-1) la saison dernière. En tout cas, force est de constater que les hommes d’Unai Emery ont encore du travail avant de s’installer sur le toit de l’Europe. Pour l’ancien joueur du PSG Youri Djorkaeff, ce revers en Allemagne doit donc calmer les ardeurs des plus optimistes.

« Cela rappelle à tout le monde qu'il faut rester objectif avec cette équipe du PSG. Certes, elle a un potentiel incroyable, mais ce n'est pas encore la meilleure équipe au monde, a commenté l’ambassadeur de la LFP dans le quotidien Le Parisien. Les quarante-cinq premières minutes réalisées par le Bayern ont montré aux Parisiens ce qu'était le plus haut niveau européen. La leçon est la suivante : en Ligue des Champions, on peut être à côté de ses pompes pendant dix minutes maximum. Mais pas pendant toute une mi-temps. Ce n'est pas possible, sinon c'est la punition. » Face au Real Madrid en huitièmes, une autre performance de ce genre sera également sanctionnée...