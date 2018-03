PSG : Didier Roustan dénonce le coupable du fiasco parisien !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Même si Unai Emery va très certainement payer les pots cassés suite au nouvel échec du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, faire de l'actuel entraîneur le seul fautif de cette colossale désillusion serait une grossière erreur. Sur Europe 1, Didier Roustan a évoqué la situation du PSG et pour lui, c'est clairement du côté de la direction du Paris Saint-Germain qu'il faut regarder. Car avec les méthodes actuelles des dirigeants du Paris SG, il sera impossible de trouver une vraie solution prévient le journaliste.

Et Didier Roustan de s'expliquer. « Au PSG c’est compliqué avec leur système de gouvernance, car c’est quand même un bon groupe niveau joueurs. Quand ils se prennent le 6-1 de la remontada dans des circonstances inouïes, si c’est un groupe où les gars n'aiment pas le club, alors chacun part de son côté et le club explose. Mais cela n’a pas été le cas, ils ont joué le titre jusqu’à deux journées de la fin, ils gagnent la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, ils ne se sont pas désintégrés. A un moment il faut regarde le Real Madrid, tout le monde est derrière Zinedine Zidane, les gens de l’intérieur sont à 100% derrière leur équipe, alors qu'à l’intérieur du PSG, tu as des fuites de partout, c’est le FC Hollywood, des gens jouent contre leur camp, chacun fait son truc. Ce n’est pas possible, à un moment il faut faire confiance à l’entraîneur, tu lui donnes les clés. Par exemple Guardiola ne pourrait pas réussir au PSG, aucun entraîneur ne peut réussir avec ce système de gouvernance. Ancelotti l’avait compris et il est parti, il avait pourtant fait 10.000 concessions. Des grands entraîneurs ont été contactés mais ils savent comment cela se passe et ils ont refusé. Si Mourinho venait et disait à Neymar de défendre comme ceci ou comme cela, ce dernier irait se plaindre à la direction et aurait gain de cause (...) Les gens qui dirigent sont intelligents et ils font faire un bilan et constater où ils se sont trompés. Ils doivent donner le final cut à l’entraîneur et c’est à lui de tout diriger, y compris le mercato. Même un garçon comme Zidane s’il est au PSG, il ne peut pas s’en sortir », prévient Didier Roustan, qui ne voit pas la situation s'améliorer durablement sans une vraie révolution interne au PSG.