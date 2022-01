PSG : Di Maria vendu cet hiver, l'indice surprise

Dans : PSG.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Angel Di Maria pourrait quitter le PSG cet hiver en cas de belle proposition au mercato.

Et si Angel Di Maria quittait le Paris Saint-Germain à la surprise générale dès le mois de janvier ? Jusqu’à présent, un départ de l’international argentin de 33 ans n’avait pas été évoqué cet hiver. Mais la situation contractuelle de Di Maria pousse le PSG à considérer un transfert de l’ancien Madrilène dès le mois de janvier. En fin de contrat en juin prochain, le natif de Rosario n’a toujours pas prolongé au PSG, ce qui pose la question de son avenir. Dans le cas où Di Maria ne prolongerait pas, Paris aimerait au moins profiter de son départ pour récupérer une indemnité de transfert. C’est ainsi que selon La Repubblica, Angel Di Maria a été proposé à l’AC Milan lors de ce mercato hivernal.

Di Maria a été proposé à l'AC Milan

Pour l’heure, on ignore si cette démarche vient de la direction du PSG ou des agents d’Angel Di Maria, mais une approche a été faite auprès des dirigeants de l’AC Milan. A la recherche d’un avant-centre pour concurrencer les vieillissants -et fragiles- Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic, le club lombard a très poliment décliné la proposition. Et pour cause, les dirigeants de l’AC Milan ont fait savoir à leurs interlocuteurs que le profil d’Angel Di Maria était intéressant, mais que la priorité du club italien était de recruter un avant-centre et non pas un milieu offensif. Durant le mercato hivernal, Milan souhaiterait enrôler l’international italien Andrea Belotti. Le deal a cependant peu de chances de se faire, mais le buteur du Torino pourrait débarquer librement en juin prochain. Sur le court terme, c’est l’idée Felipe Caicedo qui tient la corde. Quoi qu’il en soit, Angel Di Maria a très peu de chances de rejoindre l’AC Milan mais cette information montre que le PSG pourrait se séparer de son gaucher cet hiver. Et c’est déjà une sacrée surprise…