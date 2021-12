PSG : L’info choc, Di Maria négocie au Brésil

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En fin de contrat à l'issue de la saison, Angel Di Maria discute d'une nouvelle prolongation avec le PSG. Mais l'Argentin est dragué par un club brésilien aux ambitions débordantes.

Joueur souvent sous-estimé mais ô combien important du Paris SG, Angel Di Maria n’avait pas prévu de rester aussi longtemps à Paris. Mais sa réussite sportive et son rôle souvent décisif dans les grands matchs lui permet d’être toujours un élément important de l’effectif. Encore plus maintenant que son compatriote Lionel Messi a signé au PSG. La saison passée, il avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2022, et est encore en négociations pour rajouter une année à son bail. L’Argentin se montre très réceptif dans les négociations, et il peut encore à 33 ans avoir des ambitions. Angel Di Maria a déjà prévenu, il compte bien finir sa carrière chez lui, à Rosario Central, le club de ses débuts. Mais pour le moment, il démontre à chaque match qu’il est loin d’être sur la pente descente, et si son profil intéresse en Amérique du Sud, c’est plutôt un riche club brésilien.

L'Atlético Mineiro cherche des stars

Interesse em Di Maria choca, mas o fato é que, financeiramente, o Galo está em outro patamar! - https://t.co/ut5zOtM0ie — Milton Neves (@Miltonneves) December 21, 2021

L’Atlético Mineiro, qui rêve de se renforcer de manière spectaculaire en vue de la prochaine Copa Libertadores, s’est placé pour recruter l’Argentin au mois de juin. Ce sera la mi-saison au Brésil, et un timing jugé parfait pour le club surnommé « O Galo » (le coq), champion en titre et vainqueur de la Coupe nationale en 2021. Des grandes ambitions pour une formation de Mineiro qui a décidé de tout faire pour dominer le football sud-américain, avec notamment des recrues récentes de premier choix comme Eduardo Vargas, Diego Costa, Junior Alonso ou Hulk. Angel Di Maria serait donc le prochain sur la liste.

Di Maria discute avec l'Atlético Mineiro

Journaliste pour UOL, Milton Neves a donc lâché cette bombe sur l’avenir de l’ailier du PSG. « Puisque son contrat avec le PSG prendra fin au milieu de l'année prochaine, le rêve de Mineiro est plausible. Une source très sure du club de Belo Horizonte (la ville du club) me confirme que cela négocie déjà avec Di Maria, même si rien n’est fait », a assuré le journaliste brésilien, persuadé que, s’il venait à goûter le banc un peu trop souvent au PSG, Di Maria pourrait être à l’écoute d’une offre importante de la part d’un club des clubs brésiliens les plus ambitieux.