PSG : Di Maria est énorme, un seul homme a tout changé à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec deux buts et une passe décisive, Angel Di Maria a de loin été l’homme fort du Paris Saint-Germain contre Marseille, dimanche soir.

Au top de sa forme, l’Argentin a livré un véritable récital sur la pelouse du Parc des Princes. Plus globalement, l’ancien milieu de terrain de Manchester United réalise une saison exceptionnelle, avec 14 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. L’effet Thomas Tuchel, selon Eric Carrière, qui a expliqué comment le technicien allemand était parvenu à mettre Angel Di Maria dans les meilleures conditions possibles.

« La forme actuelle de Di Maria ? C’est déjà le management de Tuchel. On sent que c’est quelqu’un qui est dans l’affect, qui a besoin que l’entraîneur croit en lui et lui montre. Et ça Tuchel le fait bien. Et c’est vrai, quand il n’y a pas Neymar, il peut frapper plus de coup franc, il peut faire beaucoup plus de choses, c’est évident. Il a la caisse, il peut répéter les efforts et en plus, il garde la lucidité » a confié le consultant de Canal Plus, enchanté par les performances magistrales d’Angel Di Maria au Paris Saint-Germain. Et qui fait sans doute partie de ceux qui souhaitent le voir rester une saison supplémentaire dans la capitale, à l’heure où de nombreux consultants ont exigé un coup de balai au mercato suite à l’humiliation de Manchester.