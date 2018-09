PSG : Dhorasoo craint le clash au PSG sur la rivalité Buffon vs Areola

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel l'a annoncé lundi soir sur RMC, Alphonse Areola est en pole position pour être le gardien de but titulaire cette saison avec le Paris Saint-Germain, ce qui pousse Gianluigi Buffon sur le banc du club de la capitale. Interrogé sur ce choix du coach allemand du PSG, Vikash Dhorasoo n'a pas masqué son étonnement non seulement sur la manière de communiquer de Thomas Tuchel, mais surtout sur ce choix de faire de Gianluigi Buffon un second couteau.

« Je pense que Buffon est quand même venu pour être numéro 1. Je suis étonné de la déclaration de Tuchel, déjà ce n’est pas à lui de gérer les contrats des joueurs en se disant : « Areola doit prolonger donc je dois le faire jouer ». Le fait de mettre déjà Areola en numéro 1 alors qu’il a la possibilité de gérer tranquillement ce dossier, puisque Buffon ne peut pas jouer les trois premiers matches de Ligue des champions c’est une faute de communication, je me demande pourquoi il fait ça ? Il se met en difficulté et il met Buffon en position difficile aussi. Je pense que le mariage Buffon-PSG est bon, c’est malin d’avoir Buffon dans son effectif, ça a de la gueule et sur le plan marketing c’est pas mal pour vendre la marque Paris SG. Ce qui est étrange c’est qu’ils ont pris un gardien pour régler la situation des gardiens, et ça devient un problème. Il va y avoir des tensions », prévient d'avance, sur la chaîne L'Equipe, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.