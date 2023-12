PSG ‍: Dembélé vit un enfer, révélations bouillantes en Espagne

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Ousmane Dembélé a pris un gros risque en quittant le FC Barcelone afin de signer au PSG. Après un léger temps d’adaptation, l’international français est devenu une pièce maîtresse à Paris.

Recrue phare du Paris Saint-Germain l’été dernier, Ousmane Dembélé a fait l’objet d’un transfert à 50 millions d’euros très commenté. Xavi voulait garder l’international français au Barça mais le champion du monde 2018 a finalement fait le choix de signer au PSG, aux côtés de certains de ses amis en Equipe de France : Kylian Mbappé, Lucas Hernandez ou encore Randal Kolo Muani. L’adaptation a été délicate pour « Dembouz », avec plusieurs semaines difficiles et des prestations en demi-teinte et l’incapacité à se montrer décisif. Cela va mieux pour Ousmane Dembélé, qui est aujourd’hui une pièce maîtresse du jeu de Luis Enrique dans un couloir droit qu’il anime parfaitement en binôme avec Achraf Hakimi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Auteur d’un but et de six passes décisives depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé peut se montrer encore plus déterminant devant les buts mais son influence dans le jeu est incontestable. Pourtant, les médias espagnols continuent de décrire la situation de Dembélé au PSG comme négative. Le site El Nacional va plus loin en écrivant que l’ancien attaquant du FC Barcelone vit « un enfer » au Paris Saint-Germain, où il serait déçu par les résultats de l’équipe ainsi que par le probable départ de Kylian Mbappé en fin de saison.

L'Espagne évoque le malaise Ousmane Dembélé au PSG

« Dembélé n’est pas content au PSG et réfléchit à partir, ce qui se reflète dans ses performances. Le Barça lui manque, il regrette d’avoir trahi Xavi » peut-on lire sur le site du média espagnol. Une surprise totale puisque l’information contraste avec l’impression positive laissée par Ousmane Dembélé lors de ses dernières sorties avec le maillot du PSG. Le média conclut son article en évoquant deux possibles points de chute pour Dembélé en cas de départ de Paris : la Premier League et l’Arabie Saoudite, sans être plus précis. Autant dire que l’Espagne et la France sont en total désaccord sur le plan médiatique au sujet de la situation d’Ousmane Dembélé car aucun média français n’a récemment évoqué un malaise avec l’ancien joueur du Stade Rennais, ni un potentiel départ à court ou moyen terme.