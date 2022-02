PSG : Dembélé refuse de partir, le Barça accuse le Qatar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie cet hiver, Ousmane Dembélé a refusé toutes les propositions reçues. L’ailier du FC Barcelone a préféré rester jusqu’à la fin de son contrat en juin prochain, au risque de voir sa mise à l’écart prolongée. Pour le Barça, il est clair que le Français cache un accord, probablement avec le Paris Saint-Germain.

A la veille du choc face à l’Atlético Madrid dimanche, la composition du groupe de Xavi est attendue avec impatience. Tout le monde se demande si l’entraîneur du FC Barcelone va réintégrer Ousmane Dembélé malgré le conflit avec la direction. Les dirigeants, à commencer par le président Joan Laporta, sont effectivement remontés contre l’ailier en fin de contrat. Il faut dire que le Français aux énormes prétentions salariales a refusé toutes les propositions reçues cet hiver, préférant rester jusqu’à la fin de son bail en juin prochain, quitte à se faire secouer verbalement par les supporters barcelonais comme cela a été le cas ce samedi.

Dani Alves : « Nous devons être plus intelligents que la situation. Nous devons profiter de Dembélé jusqu'à la fin de la saison. » — FrenchFCB (@FrenchFCB) February 4, 2022

C’est pourquoi les décideurs catalans souhaitent le laisser au placard histoire de sanctionner sa position… et son possible accord avec un autre club. Car selon Mundo Deportivo, le Barça soupçonne toujours Ousmane Dembélé de s’être entendu avec une autre équipe pour l’été prochain. Et dans la mesure où des pensionnaires de Premier League comme Chelsea ont tenté de le convaincre en janvier, le FC Barcelone en déduit que le club mystère ne vient pas d’Angleterre, mais plutôt de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain.

Il est vrai que le club de la capitale a souvent été cité parmi les admirateurs de l’international tricolore. De plus, le pensionnaire du Parc des Princes tient une nouvelle occasion de plomber son ennemi barcelonais. Une théorie validée par le quotidien catalan, lequel affirme que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas attirer Ousmane Dembélé avant le départ de Kylian Mbappé. Mais surtout, des proches du joueur auraient confirmé que la piste parisienne était la plus probable. Autant dire que les tensions ne sont pas près de disparaître entre deux clubs qui sont désormais clairement ennemis sur et en-dehors des terrains de football.