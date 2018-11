PSG : Dembélé contre Neymar, ce fantasme s'éteint brutalement

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Lundi, la presse espagnole affirmait que du côté du FC Barcelone on avait reçu une demande d'Ousmane Dembélé de partir lors du prochain mercato, l'attaquant français ne se sentant pas bien au sein du club catalan où il est arrivé en 2017. Ce bruit circulait alors que deux jours avant Dembélé avait marqué un but égalisateur précieux pour le Barça contre l'Atlético et pour certains médias locaux, les dirigeants barcelonais allaient profiter de cette situation pour tenter de faire revenir Neymar. En effet, ils évoquaient un échange Neymar contre Dembélé plus du cash, la valeur financière de la star brésilienne du Paris Saint-Germain étant largement supérieure à celle du joueur français.

Mais ce scénario a volé en éclats puisque ESPN annonce que jamais ô grand jamais Ousmane Dembélé n'a demandé à quitter le FC Barcelone et qu'il est hors de question que l'ancien joueur de Rennes et Dortmund ne parte, que ce soit au mercato d'hiver 2019 ou lors du marché estival des transferts qui suivra. L'hypothèse d'un échange avec Neymar plus de l'argent est donc d'ores et déjà à oublier, il va falloir que les médias espagnols trouvent une autre solution pour essayer de relancer ce fantasme d'un come-back du joueur du Paris Saint-Germain.