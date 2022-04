Le PSG numéro 1 mondial des ventes de maillots, merci Messi !

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Si le niveau de jeu affiché cette saison par le PSG laisse à désirer, ses résultats commerciaux et marketing sont plus qu'excellents. Le club parisien est devenu le plus gros club vendeur de maillots au monde et Lionel Messi n'y est pas étranger.

Le Paris Saint-Germain ne domine pas l'Europe mais bel et bien le monde entier ! En effet, le club de Qatar Sports Investments, acheté 2011, est devenu l'équipe qui vend le plus de maillot non pas seulement en France, ni en Europe mais sur toute la planète. Une réalité non pas provoquée par les résultats sportifs du club, puisque Paris a encore déçu cette saison en s'inclinant en huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la quatrième fois depuis six ans, mais bien par les principales têtes d'affiche du club. Marc Armstrong, le directeur marketing du PSG, se réjouit de ce nouveau statut. « Nous vendons plus de maillots que n’importe quel club dans le monde » a déclaré l'intéressé au Figaro. Au moment de la reprise du club par QSI, le PSG vendait 80.000 maillots par saison. Un chiffre multiplié par 10 à partir de la saison 2018/2019 et qui a encore plus gonflé cette saison avec un million de ventes effectuées. Oui, le PSG peut se féliciter de mieux vendre que les plus gros clubs de la planète comme Manchester United, le Real Madrid ou le FC Barcelone, tous déjà vainqueurs de la Ligue des champions à plusieurs reprises. Chose que le PSG n'a pas encore réussi à faire.

Lionel Messi, 60% des ventes de maillots en boutique

Lionel Messi and Sergio Ramos with PSG. A picture no one ever thought would exist. pic.twitter.com/AhfhmCbflf — Roy Nemer (@RoyNemer) April 10, 2022

Si Kylian Mbappé et Neymar poussaient déjà bien le curseur de vente des maillots parisiens, l'arrivée de Léo Messi à l'été 2021 au PSG a fait exploser les chiffres. Véritable marque à lui seul, comme Cristiano Ronaldo, l'Argentin de 34 ans compte par exemple 318 millions de followers sur Instagram. Une icône mondiale est arrivée au Parc des Princes et a provoqué une hausse de la demande de 30% à 40%. A l'heure actuelle, la Pulga et ses sept Ballon d'Or sont à l'origine de 60% des ventes de maillots en boutique. Non, Léo Messi n'est pas le meilleur buteur cette saison à Paris avec 8 buts en 28 rencontres toutes compétitions confondues, mais il est bien le joueur vendant le plus de tunique au monde avec 1.2 millions de maillots vendus sur l'ensemble de l'année 2021. Soit plus que CR7 (1M) ou ses coéquipiers au PSG, Kylian Mbappé (800.000) et Neymar (547 000). Encore une belle passe décisive de la Pulga pour le PSG alors qu'il en totalise déjà 13 cette saison en Ligue 1.