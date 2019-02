PSG : Demander un bon de sorti à Al-Khelaifi ? Il en rigole encore

Dans : PSG, Ligue 1.

Mardi, Le Parisien avait laissé entendre que Thomas Meunier pourrait quitter le Paris Saint-Germain, citant un proche du l'international belge qui indiquait que ce dernier vivait mal son statut de remplaçant. Après avoir ricané à tout cela sur les réseaux sociaux, le défenseur du PSG l'a fait plus concrètement après le match contre Dijon, durant lequel il a marqué le troisième but du Paris SG. Pour Thomas Meunier, cet éventuel désir de partir de la capitale est totalement bidon.

Et le joueur parisien d'expliquer pourquoi il n'a nullement l'intention de demander un bon de sortie à son président. « Il me reste un contrat jusqu’en 2020. Je suis ravi ici, j’adore vraiment la ville et le club. Les probabilités, au début de ma carrière, étaient de 0,0001 % que je joue un jour pour le PSG. Je n’ai aucune raison de me plaindre en réalité. J’ai du temps de jeu, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Il faut prendre la vie avec philosophie. Ce qu’il se passe pour moi ici est tout simplement inespéré », a fait remarquer Thomas Meunier, dont il est vrai que personne n'avait vu venir la signature au Paris Saint-Germain en juillet 2016 pour être, dans un premier temps, la doublure de Serge Aurier.