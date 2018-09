PSG : Degorre annonce le fiasco du PSG à Liverpool si Tuchel insiste

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Face à Nîmes, Thomas Tuchel a mis en application une de ses idées, à savoir faire de Marquinhos son numéro 6 au PSG. Et cela n'a pas réellement été payant, le Brésilien semblant totalement à côté de la plaque avec ce nouveau rôle. Pourtant, l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a répété ces derniers jours que Marquinhos avait le profil idéal pour ce rôle où le club de la capitale n'a recruté personne, malgré le fait que tout le monde savait qu'il y avait un besoin à ce poste.

Pour Damien Degorre, cette idée de mettre Marquinhos au coeur du jeu parisien est désastreuse et le Paris SG risque de le payer au prix fort. « Marquinhos en numéro 6, c’est un plan C quand il ne peut pas faire autrement. Il y a vraiment une pénurie de milieux défensifs. Cette année, le PSG savait qu’il fallait en prendre un. Rabiot est quand même offensif, Verratti est blessé, Lassana Diarra est plus proche de la pré-retraite que de ses débuts dans la vie active, donc il fallait trouver. Marquinhos a été formé à ce poste. Mais c’est un choix par défaut, ça n’est pas satisfaisant, ça ne tiendra pas à Liverpool. Il a du mal à se situer, à se retourner balle au pied, à initier la première relance. Bon, il coupe quelques trajectoires mais ce n’est pas satisfaisant », a prévenu le journaliste sur la chaîne L'Equipe.