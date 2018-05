PSG : Degorre avertit Neymar, il va morfler au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Le 17 janvier dernier, le PSG atomisait Dijon au Parc des Princes (8-0). A cette occasion, Neymar signait un quadruplé. Et malgré cette exceptionnelle performance, le Brésilien était sifflé par une partie du Parc des Princes, agacé de voir l’égoïsme de l’ancienne star du FC Barcelone à l’égard d’Edinson Cavani. Chroniqueur pour la Chaîne L’Equipe, Damien Degorre estime que cet événement a marqué une vraie rupture dans l’histoire d’amour entre Neymar et les fans du PSG. Et le n°10 de la Seleçao pourrait en subir les conséquences la saison prochaine.

« Je ne pense pas qu’il y ait un rapport d’amour ou de haine entre Neymar et le club avec lequel il joue. Neymar, c’est une star, il se positionne au-dessus de l’institution. C’était aussi un peu le cas à Barcelone… C’est pour cela qu’ils n’ont pas accédé aussi à toutes ses demandes. Je pense que jusqu’au match PSG-Dijon et cette histoire de penalty et de record de buts pour Cavani, il y avait un vrai amour des supporters du PSG. Il lui avait pardonné ce qui s’était passé avant. Mais contre le DFCO, il y a eu une vraie rupture. Il ne laisse pas Cavani marquer, lui qui est l’idole du Parc… Neymar, il risque de souffrir encore » a expliqué Damien Degorre. L’attitude des supporters parisiens à l’égard du génie brésilien la saison prochaine sera donc intéressante à observer…