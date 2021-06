PSG : De lourdes sanctions si Mbappé s'en va ?

Dans : PSG.

Les propos très cash de Nasser Al-Khelaïfi au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé ont permis de montrer la fermeté et l’ambition du PSG dans ce dossier.

Hors de question d’envisager un départ de la star française, et seule la prolongation de contrat est vue comme une solution digne de ce nom par le président parisien. Mais encore faut-il l’accord du champion du monde français, actuellement concentré sur l’Euro et qui sera plus que jamais en position de force cet été. Justement, c’est au mois de juillet que tout se jouera dans ce dossier, affirme Le Parisien. Les deux parties ont prévu de se voir après la fin de l’Euro, et le timing n’est pas du tout anodin. En effet, le PSG aura eu le loisir d’avancer sur son recrutement, et c’est à ce niveau que Kylian Mbappé estime que cela se jouera en ce qui concerne son avenir. Si Paris arrive à réaliser quelques gros coups, alors l’attaquant pourra s’estimer convaincu par la capacité de son club à aligner une équipe désireuse de remporter la Ligue des Champions et d’écraser les rivaux européens.

Voilà pourquoi Leonardo se démène dans plusieurs gros dossiers, et pourrait ainsi d’ici juillet, avoir récupéré Gigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi pour peser dans la balance. Des points positifs en tout cas, et qui expliquent pourquoi Nasser Al-Khelaïfi a annoncé un mercato 2021 plus offensif que d’habitude. En tout cas, cette situation a le don de tendre tout le monde, et pas qu’à Paris. Le journal francilien rappelle que Doha et l’Emir du Qatar suivent de près cette situation, et que tout échec dans cette négociation pourrait avoir des conséquences assez terribles sur l’organigramme du PSG. Autant dire que Leonardo doit sentir la pression monter à environ un mois du début des discussions frontales avec Kylian Mbappé au sujet de son avenir au Paris SG.