PSG : De Ligt pulvérise cette rumeur sur Mbappé et Paris

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Désormais joueur de la Juventus, où il s'est engagé cette semaine, Matthijs De Ligt a tenu à rapidement remettre les pendules à l'heure concernant les négociations intervenues pendant des semaines avant que finalement il décide de rejoindre la Vieille Dame. Et l'ancien défenseur de l'Ajax Amsterdam a notamment voulu tordre le cou à une rumeur qui avait circulé lorsque sa signature au Paris Saint-Germain avait été évoquée, laquelle affirmait que De Ligt avait un appétit financier très féroce et même trop.

Mais l'international néerlandais a démenti ce bruit peu glorieux à son encontre. « J'ai essayé de m'isoler autant que possible au cours de cette période des négociations, mais c'était parfois épuisant. La chose la plus stupide que j'ai lue est que je ne voulais pas signer pour le Paris Saint-Germain parce que je voulais gagner plus que Kylian Mbappé, c’est quelque chose de complètement faux. L'argent n'a jamais été une priorité pour moi, et j'ai pris une décision sportive », a tenu à préciser Matthijs De Ligt, qui ne souhaite pas passer pour un simple mercenaire dont la carrière serait géré par un Mino Raiola juste avide de faire de belles opérations financières.