PSG : De Ligt a refusé Paris, il dit enfin pourquoi

Dans : PSG.

Annoncé comme le défenseur central du futur, Matthijs De Ligt aurait pu régler bien des problèmes au PSG. Il a préféré la Juventus l’été dernier, et en donne les raisons.

Le parcours de l’Ajax Amsterdam la saison passée en Ligue des Champions, où les Néerlandais ont failli atteindre la finale sans un incroyablement retournement de situation face à Tottenham, a donné des idées aux grands clubs européens. Tout le monde s’est d’abord précipité vers Frenkie De Jong, qui a failli rejoindre le PSG avant de finalement opter pour le FC Barcelone, qui a mis le paquet pour égaler l’offre parisienne et le récupérer. Un transfert bouclé dès l’hiver, qui a ensuite permis à tout le monde de se précipiter sur Matthijs de Ligt, impressionnant en défense centrale. Encore une fois, le PSG était sur le coup, mais le poupon de l’Ajax Amsterdam a décidé d’opter pour la Juventus Turin, une référence en matière de défense et d’exigence. C’est comme cela qu’il a justifié son choix dans les colonnes de Ziggo Sport.



« L'été dernier, la Juventus, le PSG et Barcelone m'ont sollicité. J'ai étudié toutes les options et finalement je me suis dit que je pourrais grandir rapidement à la Juventus. Ils ont un style particulier, ce qui, je le savais, ferait de moi un joueur plus complet », a livré Matthijs de Ligt, qui ne parvient pas encore à faire totalement l’unanimité dans le Piémont, même si à 21 ans, il a encore du temps devant lui pour cela.