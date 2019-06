PSG : De Ligt à Paris, réponse dans une semaine !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Thomas Tuchel a beau disposer de cinq joueurs au poste de défenseur central (Thiago Silva, Marquinhos, Kehrer, Kimpembe et Mbe Soh), il n’est visiblement pas convaincu par la qualité de chacun des hommes précédemment cités. En effet, le coach du Paris Saint-Germain souhaite recruter un défenseur central supplémentaire. Cela ne fait plus beaucoup de doute puisque, après avoir exploré la piste menant à Kalidou Koulibaly, le club de la capitale semble faire le forcing pour obtenir la signature de Matthijs De Ligt en provenance de l’Ajax Amsterdam.

Et à en croire les informations obtenues par le média catalan Sport, c’est une bataille finale à cinq qui se dessine dans ce dossier. En effet, Paris, Barcelone, la Juventus Turin, Liverpool et Manchester United sont les cinq finalistes à espérer une issue heureuse en arrachant la signature du capitaine de l’Ajax Amsterdam, auteur d’une campagne extraordinaire en Ligue des Champions. Pour le quotidien espagnol, ce sont surtout Paris, Barcelone et Liverpool qui ont une chance de rafler la mise. Les bonnes relations entretenues par Nasser Al-Khelaïfi avec Mino Raiola, agent du jeune Néerlandais, pourraient aider Paris. Mais pour l’heure, le choix de Matthijs De Ligt n’est pas arrêté. Il devrait cependant rendre sa décision publique dans une semaine, après la période internationale.