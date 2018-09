PSG : De l’Atlético au Brésil, la version de Filipe Luis a bien changé

Dans : PSG, Liga, Mercato.

A la recherche d’un latéral gauche pour compenser le départ de Yuri Berchiche, le Paris Saint-Germain s’est longtemps intéressé à Filipe Luis (33 ans). Les avantages de cette piste étaient effectivement nombreux.

En tant que Brésilien, le latéral gauche de l’Atlético Madrid se serait facilement adapté à la défense parisienne notamment composée de ses compatriotes Thiago Silva et Marquinhos. Et son expérience aurait sûrement apporté un plus dans le vestiaire. Enfin, son contrat qui expire en 2019 garantissait un transfert à moindre frais. Finalement, le deal a capoté et Filipe Luis se perd un peu dans ses explications. Alors qu’il affirmait qu’il n’avait jamais demandé à partir, l’international auriverde a donné une autre version une fois arrivé en sélection.

« L'opportunité de rejoindre le PSG s'est présentée et je l'ai dit à l'Atlético. J'ai demandé un bon de sortie, comme Gabi l'a fait récemment, a raconté le Madrilène à Globoesporte. Le club a estimé que la situation était différente malgré les points communs concernant l'expiration de mon contrat. On a dit que j'avais insisté, mais c'est un mensonge. J'ai une histoire à l'Atlético et cela m'attriste que l'on essaye de ternir mon image au club. » Quoi qu’il en soit, Paris a fini par recruter Juan Bernat. De son côté, Filipe Luis passera la saison dans l’ombre du Français Lucas Hernandez.