PSG : De Bruyne à Paris, merci l’UEFA au mercato ?

Le PSG ne dispose pas d’une enveloppe illimitée et souhaitera principalement recruter « made in France » au mercato cet été.

Leonardo est prié de réaliser des bons coups, si possible avec des joueurs formés en France afin de satisfaire les requêtes de l’UEFA pour la liste de Ligue des Champions. Dans cette optique, Tanguy Ndombele ou encore Boubacar Kamara et Léo Dubois figurent dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Mais en cas de départ de joueurs comme Julian Draxler ou Leandro Paredes, qui jouissent de salaires colossaux dans la capitale, le club francilien pourrait s’autoriser une petite folie avec un gros joueur évoluant à l’étranger. Le nom de Sergej Milinkovic-Savic est présent dans les esprits mais selon les informations de Don Balon, c’est à Manchester City que le Paris SG pourrait faire un énorme coup.

En effet, le Paris Saint-Germain suivrait attentivement la situation d’un certain Kevin De Bruyne. De loin le meilleur joueur de Manchester City cette saison, l’international belge se pose des questions sur son avenir en Angleterre. Et pour cause, l’ancien joueur de Chelsea est ambitieux, et ne s’imagine pas réellement rester à Manchester City, si jamais l’exclusion des Citizens en coupe d’Europe venait à être confirmée par le Tribunal Arbitral du Sport. Pour rappel, l’UEFA a condamné le champion d’Angleterre 2019 en raison de non-respect du fair-play financier. Une décision choc qui pourrait bien faire les affaires du PSG, même s’il faudra sortir au moins 100 ME pour recruter Kevin De Bruyne. Par ailleurs, le média espagnol nous apprend que Raheem Sterling pourrait également plier bagages. Un temps cité, le Real Madrid serait toujours sur les rangs pour accueillir l’Anglais. Assurément, la décision du TAS va totalement conditionner le prochain mercato de Manchester City…