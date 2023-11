PSG ‍: David Ginola trahit Newcastle et rejoint les Ultras au Parc

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura fort à faire mardi soir prochain au Parc des Princes en Ligue des champions face à Newcastle. David Ginola veut voir des fans franciliens en feu contre les Magpies.

Les hommes de Luis Enrique joueront très gros la semaine prochaine en Ligue des champions face à Newcastle. En cas de victoire, le PSG pourrait assurer sa qualification. En cas de contre-performance en revanche, le club de la capitale se mettrait en grand danger dans son groupe. Le Parc des Princes mettra ses plus beaux habits ce mardi soir pour la réception des Mapgies, qui avaient balayé Paris lors de leur première confrontation. Ancien joueur des deux formations, David Ginola est impatient d'assister à ce choc très important de Ligue des champions. Et il a un mot particulier pour les fans du PSG.

Ginola prévient les Parisiens

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Lors d'une interview accordée au site officiel du club de la capitale, l'ancien attaquant a abordé cette rencontre tout en expliquant ce qui pourrait faire la différence. « Le fait que Paris parvienne à jouer en équipe. Maintenant, les Parisiens connaissent cette équipe de Newcastle. Ils savent comment ils jouent, c’est un collectif dur sur l’homme et ça a été compliqué au match aller. Mais sur le plan technique, le Paris Saint-Germain a les armes pour battre Newcastle. Maintenant, il faut que le public soit présent comme il l’a toujours été durant les grands moments. Mais pour ce match, on va lui demander d’être encore plus présent parce que c’est une rencontre importante. (...) Le 12e homme ce n’est pas juste une phrase toute faite dans le monde du football. Je l’ai vécu ici, au Parc des Princes, avec ce public. Il reste le même au fil des années, il prend conscience des difficultés rencontrées par son équipe. Il va falloir qu’il soit présent à des moments clés du match », a notamment indiqué David Ginola, qui espère voir un gros match de la part des deux équipes mais surtout du PSG, qui n'a pas vraiment le choix avec des deux défaites dans un groupe très relevé.