PSG : Danilo Pereira se prend un tacle, c'est gratuit

Par Guillaume Conte

Titulaire contre Nice, Danilo Pereira a sorti une prestation intéressante. Le Portugais du PSG a été bizarrement félicité pour cela.

C’est un petit PSG qui a affronté Nice ce mercredi soir, avec au final un résultat nul 0-0 bien peu emballant. Rien de grave de voir les deux premiers points perdus par le Paris SG à domicile cette saison, même si les Parisiens étaient déjà passés plusieurs fois près du couperet. Dans le jeu, Mauricio Pochettino n’a pas eu beaucoup de satisfactions, et sur le plan individuel non plus. Si ce n’est la performance solide de Danilo Pereira devant la défense. En sentinelle, le Portugais a beaucoup ratissé et apporté son impact, ce pourquoi il avait été recruté du FC Porto en premier lieu. Une performance qui lui a valu la meilleure note de son équipe, avec un 7/10 par exemple dans L’Equipe. Mais le commentaire du journaliste spécialisé sur le PSG risque toutefois de vite le refroidir. En effet, pour Damien Degorre, si Danilo Pereira est le meilleur joueur du Paris SG sur un match, c’est qu’il y a un gros problème.

Comment j’expliquerai à mes enfants qu’avec Di Maria Messi Mbappé sur le terrain, le meilleur à été Danilo Pereira — Axel 🇨🇷 (@Lexa92600) December 1, 2021

« Lorsque Danilo Pereira est le meilleur joueur, ce n’est jamais bon signe. Cela signifie surtout que l’animation offensive est encore en berne », a ainsi souligné le journaliste de L’Equipe, pour qui le Portugais a vu ses coéquipiers plonger au niveau de leur rendu individuel avec cette bouillie de football offensif au Parc des Princes. En attendant, Danilo Pereira est toujours dans la rotation de Mauricio Pochettino, et gagne ainsi quelques minutes de temps, ce que des jours comme Rafinha ou Diallo ne parviennent plus à faire.