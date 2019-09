PSG : Daniel Riolo détruit le jeune Mbe Soh, il est fini pour le foot...

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour sa troisième titularisation avec le PSG, et la première cette saison, Loïc Mbe Soh (18 ans) a vécu une soirée catastrophique ce mercredi soir.

Aligné à un poste qui n’est pas le sien, le défenseur central de formation a coulé dans le couloir droit. Fautif sur le premier but de Reims, il a enchainé les relances hasardeuses et a refusé toute prise de risque offensive malgré la domination de son équipe en début de match. Remplacé à la mi-temps par Thomas Meunier, le jeune parisien risque d’avoir du mal à digérer cette première manquée. De son côté, Daniel Riolo ne lui trouve aucune excuse, lui qui estime que Loïc Mbe Soh est le symbole de la formation à la française où le physique est privilégié au détriment total de la technique et de la tactique.

« Cette rotation, c’est à se demander si ce n’est pas une forme de mépris pour l’adversaire. Au niveau des latéraux, à droite, il y avait un joueur niveau DH et à gauche c’est un scandale. Mbe Soh, ce n’est pas un joueur de football. C’est le prototype de la formation française, le bourrin qu’on met en défense. Dans la plupart des clubs, c’est comme ça. Quand tu vois ça, tu te dis qu’il vaut mieux qu’il les vende tous les jeunes du PSG et on comprend pourquoi la réserve n’existe plus. C’était sa première au Parc ? Première ou pas tu n’es pas obligé d’être à 3 mètres au marquage, de ne pas savoir faire une passe. Ce n’est pas une fleur ? C’est contre Reims au Parc, c’est pas une fleur ça ? Arrêtez d’être indulgents ! Il a les caractéristiques pour jouer nul part », a prévenu le polémiste de RMC, pour qui les excuses de l’équipe amoindrie ou du déplacement à un poste qui n’est pas le sien ne sont pas valables.