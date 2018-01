PSG : Dani Alves voit rouge une seconde fois après OL-PSG

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Expulsé lors de la défaite du Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais dimanche (1-2), Dani Alves est sorti du silence... en assumant pleinement son acte.

Il a sûrement coûté bien plus qu'une défaite au club de la capitale à Lyon. Exclu par Monsieur Turpin à la 57e minute de jeu sur la pelouse du Groupama Stadium, pour avoir provoqué frontalement l'arbitre après un tacle appuyé sur Ndombélé, le latéral droit a plombé son équipe, qui a fini par craquer au bout du temps additionnel sur une frappe de Depay. Recruté par le PSG pour son expérience, le joueur de 34 ans a notamment plongé Paris dans le doute, à trois semaines de son huitième de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Mais cela, l'ancien joueur du Barça n'y prête pas attention puisqu'il assume complètement son pétage de plombs.

« Les décisions ont déjà été prises, la bataille a déjà été perdue, mais je continue à penser que monsieur l’arbitre s’est esquivé avec sa décision. Depuis quand ne pas être d’accord équivaut à manquer de respect ? Si vous voulez dire que c’est de ma faute, vous pouvez, c’est gratuit, et, d’ailleurs, j’ai des épaules bien larges et une paire de ... qui me maintient toujours debout ! #alwaysgoodcrazy #feelthegamelikemylifesorry », a lancé, sur Instagram, Dani Alves, qui remue donc le couteau dans la plaie en contestant encore une fois la décision de Clément Turpin, sauf que le mal est déjà fait, et qu'Alves risque bel et bien une grosse suspension...