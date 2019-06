PSG : Dani Alves fait ses valises, ce Parisien jubile !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Pendant longtemps durant ce mois de juin, il a été question au Paris Saint-Germain d’un départ de Thomas Meunier.

Poussé vers la sortie par l’ancien directeur sportif Antero Henrique, l’international belge figurait ainsi dans le viseur de Manchester United et d’Arsenal. Mais le départ de Dani Alves, annoncé ce dimanche par l’ancienne gloire du FC Barcelone et par le club parisien change la donne. Cela redistribue les cartes, avec une promotion dans la hiérarchie pour le jeune Colin Dagba. Mais ce départ va surtout avoir une incidence directe sur l’avenir de Thomas Meunier.

Non seulement l’ancien défenseur du FC Bruges va être conservé. Mais en plus, celui dont le contrat va expirer dans un an, devrait être prolongé selon Paris-United. « Conséquence directe de la non prolongation de Dani Alves, Thomas Meunier, initialement placé sur la liste des transferts, pourrait se voir proposer une prolongation de contrat » annonce le média. Reste maintenant à voir si un accord pourra être rapidement trouvé entre le joueur, qui a toujours clamé son envie de rester dans la capitale française, et le nouveau boss du sportif, à savoir Leonardo.