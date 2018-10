PSG : Critiqué en Italie, Verratti utilise Messi pour se défendre !

Dans : PSG, Serie A, Ligue 1.

Ces derniers mois, Marco Verratti a souvent été critiqué par les observateurs de la sélection italienne.

Il faut dire que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a rarement été à son niveau avec la Squadra Azzurra. Titulaire contre la Pologne lundi soir lors du succès de l’Italie, le natif de Pescara a brillé, récoltant au passage un 7/10 dans la Gazzetta dello Sport. L’occasion pour le milieu de 25 ans de mettre les pendules à l’heure avec ses détracteurs, expliquant que « personne ne joue de la même façon » en club et en sélection, et mettant en avant les difficultés d’un certain Lionel Messi avec l’Argentine.

« Personne, à commencer par Lionel Messi, ne joue de la même façon en club et en sélection. Je ne comprends pas la polémique. J'essaie toujours de faire mon maximum, même si c'est toujours très différent entre le club et la sélection. Ce n'est pas facile de tout comprendre » a confié le milieu de poche du PSG au micro de la Rai. A son avantage contre la Pologne, Marco Verratti sera attendu au tournant face au Portugal le 17 novembre prochain. Pour le match de la confirmation ?