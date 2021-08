PSG : Cristiano Ronaldo est déjà Mbappé-dépendant

Dans : PSG.

Il y a quelques jours, la Juventus Turin a scellé l’avenir de Cristiano Ronaldo. Mais le Portugais ne dirait pas non à un transfert au PSG…

Officiellement, le mercato de Cristiano Ronaldo est clos. Dans une interview accordée à la presse italienne, Pavel Nedved a confirmé que l’international portugais allait rester à la Juventus Turin, où il est sous contrat jusqu’en juin 2022. La réalité est moins limpide selon les informations relayées par le Corriere dello Sport, qui affirme que Cristiano Ronaldo ne serait pas contre un transfert au PSG, un scénario imaginable à condition que Kylian Mbappé fasse ses valises lors de ce mercato estival.

L’avenir de Ronaldo dépend de Mbappé

Dans le cas où Kylian Mbappé quitterait le PSG pour le Real Madrid cet été, alors Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient s’attaquer à Cristiano Ronaldo. L’ancien attaquant de Manchester United aimerait changer d’air mais il sait que les clubs capables d’assumer son salaire sont rares. Il est donc pour le moment en salle d’attente. Un autre scénario, plus improbable pour le moment, est évoqué. Celui d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid si jamais Kylian Mbappé ne signait pas dans la capitale espagnole. Les excellentes relations entre CR7 et Carlo Ancelotti favorisaient un come-back de Ronaldo à Madrid…