PSG : Cristiano Ronaldo à Paris en 2021 ? La crise rend tout possible

Dans : PSG.

Cristiano Ronaldo sera ce dimanche à Paris, mais ce sera pour y défier la France avec l'équipe du Portugal. Mais l'avenir du CR7 est encore évoqué du côté du PSG.

Un peu plus de quatre ans après avoir versé des larmes de tristesse, puis de joie, sur la pelouse du Stade de France, Cristiano Ronaldo s’apprête à retrouver l’enceinte où l’équipe du Portugal a connu le plus beaux succès sportif de son histoire, qui plus est face à la France. CR7 voudra donc briller face aux champions du monde, afin de prouver qu’à 35 ans il mérite toutes les louanges qui lui sont faites partout en Europe. Mais le fait de voir Cristiano Ronaldo à quelques kilomètres du Parc des Princes remet la presse italienne en alerte sur l’avenir de la star portugaise, laquelle a encore deux ans de contrat avec la Juventus. Pour Tuttosport, qui remet ce dossier en haut de la pile ce dimanche, l’hypothèse de voir CR7 signer au Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2021 n’est pas à négliger.

Le quotidien sportif turinois, qui explique que le PSG pourrait recruter Cristiano Ronaldo afin de remplacer Kylian Mbappé ou Neymar, estime que la Juventus doit se méfier même si la Vieille Dame a des atouts, notamment la nomination d’Andrea Pirlo au poste d’entraîneur, ce que CR7 a appréciée. Mais quoi qu’il en soit, Tuttosport avoue que l’avenir du joueur portugais est très flou, notamment en raison de la situation actuelle. Les effets économiques de la crise du Covid19 ne sont pas totalement connus, et ne le seront pas de sitôt, puisque l’épidémie fait toujours des ravages et empêche un retour à la normale pour le football. Autrement dit, la Juventus pourrait décider de céder Cristiano Ronaldo à un an de la fin de son contrat, et le Paris Saint-Germain serait forcément un candidat sérieux pour accueillir celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur du monde.