PSG : L’Equipe met une sale note à deux choix forts d’Emery

Pari perdu pour Unai Emery, qui a surpris beaucoup de monde avec sa composition de départ. Malgré ce déplacement chez le grand Real Madrid, l’entraineur espagnol avait opté pour une équipe moins expérimentée, avec notamment Kimpembe, qui a plutôt bien tenu sa place et a récolté un 5/10 dans L’Equipe, mais aussi Lo Celso et Berchiche. Et pour le coup, le quotidien sportif n’épargne pas ces deux joueurs qui n’ont pas répondu aux attentes. L’Argentin récolte un terrible 2/10, et se fait fustiger pour ses prises de risque inconsidérées dans la relance. Son remplacement extrêmement tardif ne l’a pas aidé, lui qui a plongé en seconde période.

A gauche, l’Espagnol Berchiche avait le mérite de connaître Bernabeu pour y avoir déjà joué, mais cela ne l’a pas empêché de récolter un 3/10 avec ce commentaire lapidaire. « Après ce premier match en C1, la question ne se pose plus : il n’a pas le niveau pour ce type d’affiche », a pesté L’Equipe, qui déplore de nombreux centres imprécis, des duels perdus et de l’espace laissé à Cristiano Ronaldo. Chef d’orchestre de l’équipe parisienne, Unai Emery récolte lui aussi un 3/10 pour ces choix non payants.