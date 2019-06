PSG : Cristiano Ronaldo a joué un rôle dans le feuilleton Rabiot

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

C’est confirmé, Adrien Rabiot quittera bien le Paris Saint-Germain en fin de contrat cet été.

Alors que certaines rumeurs évoquaient une possible prolongation, suite à un rendez-vous avec le directeur sportif Leonardo, Véronique Rabiot a tenu à démentir. La mère et agent du milieu de terrain a donc confirmé son départ imminent. Vers la Juventus Turin ? Par superstition, la représentante n’a rien révélé. Mais sauf rebondissement, le Français devrait bien atterrir chez les Bianconeri. Et pas seulement pour l’aspect financier.

Il est vrai que le salaire annuel à 7,5 M€, plus la prime à la signature de 10 M€, sont forcément attirants. Mais d’après Tuttosport, un autre paramètre a fait pencher la balance en faveur de la Juve, à savoir Cristiano Ronaldo. En effet, Rabiot rêverait d’évoluer aux côtés du quintuple Ballon d’Or. A priori, CR7 n’a pas échangé avec le futur ex-Parisien, comme il l’avait fait avec le Néerlandais Matthijs de Ligt. Il n’empêche que l’attaquant portugais représente aussi un atout au mercato.