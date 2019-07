PSG : Coutinho, Umtiti ou Rakitic contre Neymar, c'est ça ou 0 euro !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si Josep Martia Bartomeu a encore répété mardi que le Paris Saint-Germain ne voulait pas vendre Neymar, contrairement à ce que Leonardo avait indiqué la veille, du côté du FC Barcelone on ne reste pas les bras croisés devant la situation de la star brésilienne du PSG, parti il y a deux ans du Barça pour 222ME. Seul problème, le club catalan n'envisage pas du tout de payer la même somme pour faire revenir Neymar Jr, selon le Mundo Deportivo, Barcelone valorisant à 170ME le Brésilien, et souhaitant uniquement l'échanger, histoire de ne pas verser le moindre centime au Paris SG, ce qui serait une petite revanche par rapport aux événements de 2017.

Pour réussir ce challenge de reprendre Neymar dans son effectif, le Barça propose au Paris Saint-Germain de l'échanger en mettant dans la balance Philippe Coutinho plus Samuel Umtiti ou Ivan Rakitic, ou bien le seul Ousmane Dembélé, dont Josep Maria Bartomeu pense qu'il vaut financièrement la même chose que Neymar. Tout cela est évidemment vu du côté de la Catalogne, et rien ne dit que le PSG est prêt à discuter d'une telle transaction sans cash. Mais c'est une évidence le dossier Neymar va faire chauffer les lignes téléphoniques entre Paris et Barcelone jusqu'au 31 août.