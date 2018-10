PSG : Courbis prédit l'enfer au PSG dans le dossier Rabiot

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Adrien Rabiot continue de jouer avec les nerfs de son club formateur.

Et pour cause, Paris-United révélait dimanche que l’international français avait refusé une nouvelle offre de prolongation de contrat, ce dernier réclamant 10ME de salaire par an et 10ME de prime à la signature. Un feuilleton qui ne fait que commencer et qui va continuer à « gonfler tout le monde » pendant plusieurs semaines selon Rolland Courbis, qui prédit l’enfer au Paris Saint-Germain dans ce dossier très complexe.

« Rabiot va rencontrer un autre problème s’il ne prolonge pas au PSG. Toutes les semaines on va parler de ses refus, parler de son choix… Et à partir de janvier on va nous gonfler en disant qu’il a peut-être déjà signé dans un autre club, ça va être difficile aussi pour le PSG. J’attends qu’on nous dise qu’il a résigné au PSG. Comme ça il y a une certaine tranquillité pour tout le monde » a-t-il confié sur l'antenne de RMC avant de se mettre à la place du sélectionneur Didier Deschamps. « Au niveau de l’équipe de France, à la place du sélectionneur j’attendrais que l’année 2018 se finisse pour repartir sur quelque chose de nouveau en 2019 ». Le feuilleton Rabiot promet d'être long... et épuisant pour les dirigeants parisiens.