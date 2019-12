PSG : Coup de théâtre, Meunier reçoit une grosse offre

Dans : PSG.

Régulièrement titulaire depuis le début de la saison, Thomas Meunier arrive en fin de contrat au mois de juin. Une situation qui n’avait jusqu’à présent pas l’air d’inquiéter le PSG.

Tout a pourtant changé cette semaine, puisque Nasser Al-Khelaïfi a transmis une offre de prolongation de contrat au latéral droit, affirme Le 10Sport. Au mois de janvier, le Belge aurait en effet été libre de s’engager avec le club de son choix. Ses nombreux appels du pied auprès des dirigeants n’avaient pour le moment pas eu de retour, à la fois en raison de la grande concurrence à son poste, mais aussi parce que Thomas Tuchel ne semble pas faire totalement confiance à son défenseur. Mais force est de constater que, Kehrer toujours blessé et Dagba trop tendre, le Diable Rouge tient la route et répond présent sur le terrain. Il est donc récompensé avec une offre qui, selon le média sportif, est une prolongation importante assortie d’un salaire copieux.

Si cela devait se confirmer dans les prochaines semaines, ce dossier qui semblait doucement se diriger vers une impasse et un départ à zéro euro au moins de juin pourrait donc évoluer. Surtout que ce n’est pas faute, pour Meunier, d’avoir annoncé qu’il se plaisait à Paris et espérait bien y signer un nouveau contrat. Même si les négociations pourraient durer sachant que l’ancien du FC Bruges est désormais en position de force, le PSG ne compte pas laisser partir comme ça son défenseur droit le plus utilisé cette saison.