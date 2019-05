PSG : Coup de chaud au Qatar, Antero Henrique en mode panique

Dans : PSG, Mercato.

C’est de manière totalement imprévue qu’Antero Henrique a débarqué à Doha en ce début de semaine.

Attendu à Monaco pour la convention annuelle des clubs professionnels de football, le dirigeant portugais a finalement décidé d’y envoyer son bras droit Maxwell, pour se rendre dans la cité qatarie. Une réunion au sommet y était en effet prévue ce lundi, et ce lundi seulement puisque Nasser Al-Khelaïfi est désormais en partance pour Bakou afin de suivre le comité exécutif de l’UEFA puis la finale de l’Europa League. Et L’Equipe s’est penchée sur les raisons de ce changement de cap signé Antero Henrique, qui n’était pas attendu dans un premier temps.

L’explication est simple : le dirigeant portugais semble avoir senti un mauvais coup venir, et notamment la démission annoncée de Leonardo dans les heures à venir. Ce concours de circonstances, allié au fait que le directeur sportif parisien ne fait pas l’unanimité en interne et se brouille régulièrement avec Thomas Tuchel, a visiblement de quoi l’inquiéter au sujet de son poste. Car si le mercato 2019 a grandement été évoqué pour permettre au PSG de redresser la barre dans les mois à venir, Henrique tient à défendre son bilan devant les hauts dirigeants du Qatar, et notamment le fait que, malgré les dépenses énormes de l’été 2017, il avait su vendre afin d’éviter les sanctions de la part de l’UEFA. Si jamais le retour de Leonardo devait être sérieusement évoqué dans les prochains jours, il n’est pas certain que ce type d’arguments fasse le poids.