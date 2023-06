PSG ‍: Conceiçao, le nom qui terrorrise les supporters ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Suite à l'échec des discussions avec Julian Nagelsmann, le Paris Saint-Germain a relancé plusieurs pistes. Notamment, celle qui mène à Sergio Conceiçao, l'entraîneur portugais du FC Porto déjà cité il y a un ans après le limogeage de Mauricio Pochettino.

Luis Campos adore faire fonctionner la filière portugaise, sa relation avec Jorge Mendes ayant souvent été au-devant de la scène. Même un peu trop à en croire les supporters parisiens. Le conseiller sportif du PSG a par exemple mis José Mourinho en haut de sa liste afin de succéder à Christophe Galtier. Mais, le technicien portugais ayant montré du côté de l’AS Rome qu’il ne tenait plus ses nerfs, ce dossier a été abandonné. Place donc a été faite pour Julian Nagelsmann, avec qui les champions de France négociaient depuis plusieurs semaines. Cette fois, c'est le technicien allemand qui a renoncé à ce poste, les discussions étant enlisées sur de nombreux aspects, et notamment l'accord à trouver avec le Bayern Munich. Résultat, une semaine après l'ouverture du mercato, le Paris Saint-Germain se cherche toujours un entraîneur, le départ de Galtier étant définitivement scellé. Et, c'est dans ce contexte que le nom de Sergio Conceiçao ressort du placard.

De Porto au PSG, la piste Conceiçao est de retour

Faute de faire venir José Mourinho, et tandis que des discussions ont repris avec Luis Enrique et Thiago Motta, le PSG pense de nouveau à l'actuel entraîneur de Porto. Abdellah Boulma confirme que les dirigeants parisiens viennent de renouer le contact avec l'ancien technicien du FC Nantes. « Suite au désistement de Nagelsmann, priorité du PSG, la piste Sérgio Conceição a été réactivée ces dernières heures. À suivre… (...) Rien n’est fait. On l’a vu avec Nagelsmann…on va patienter. Tout est possible », annonce le journaliste en réponse à Nicolas Vilas, spécialiste du football portugais qui rappelait ce samedi que « Et comme il y a un an quasi, jour pour jour... Et aujourd'hui ? Sérgio est à Paris ». Le moins que l'on puisse dire est que la possibilité de voir Conceiçao débarquer au Paris Saint-Germain n'emballe pas les supporters. Sur les réseaux sociaux, le ton commence à sérieusement monter.

L'incapacité des dirigeants parisiens à trouver un entraîneur rend fou pas mal de monde, alors même que Kylian Mbappé met une pression énorme sur le PSG dès le début du mercato. Sur Twitter, les supporters parisiens se lâchent. « Abdellah, dis-nous que c'est 1 mauvais rêve et qu'on va se réveiller avec soit Enrique soit Motta (l'un ou l'autre ça me va vu le contexte) », « On doit les laisser faire jusqu'où Mendes et Campos ? », « Ça commence à sentir fort la fin d'une ère ! Aucun grand coach ne veut venir, le club n'arrive plus à attirer de top joueurs... Le modèle QSI est mort. Ils vont devoir changer de stratégie rapidement et se réinventer... », « A chaque fois qu’on pense avoir touché le fond, bah on creuse encore un peu plus. Jamais ils ne voudront un coach qui peut leur tenir tête ou qui aura du caractère. A ce train-là, autant aller chercher Motta ». Quoi qu'il en soit, le PSG s'active toujours sur ce dossier de l'entraîneur, et les jours passent sans réelle réponse.