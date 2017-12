PSG : Comment Antero Henrique a mené Al-Khelaïfi à la baguette

Dans : PSG, Ligue 1.

Le PSG, qui ne cesse de grandir depuis 2011 et sa reprise par QSI, a encore franchi un cap l’été dernier en recrutant l’un des meilleurs joueurs au monde.

La venue de Neymar a mis un énorme coup de projecteur au club francilien et à notre championnat. Pour Paris, cela implique une discipline extra-sportive irréprochable, et c’est aussi l’un des chantiers du nouveau directeur sportif. Très efficace dans son domaine et sans concession, Antero Henrique a mis les choses au clair lors de son arrivée. Selon L'Equipe, il a demandé sans trembler à Nasser Al-Khelaïfi, jugé parfois trop proche des joueurs, ce qui pouvait jouer sur le sentiment d’impunité, de prendre du recul avec le groupe. Cela a été respecté et Henrique a ainsi pu montrer qu’il était le véritable patron du domaine sportif.

Une hiérarchie claire qui lui permet de prévenir clairement ses joueurs : aucun débordement nuisant à l’image du club ne pourra être toléré. Cela vise particulièrement deux points précis : les réseaux sociaux et les dérapages que cela peut provoquer. Mais aussi le retour à temps des internationaux après les trêves ou les vacances, et notamment les Sud-Américains qui ont parfois pu grappiller un jour ou deux avec des excuses plus ou moins valables. Une poigne de fer prête à frapper donc, et qui fonctionne pour le moment, puisque, pour un grand club énormément suivi médiatiquement, et encore plus cette saison, aucun dérapage n’a eu lieu jusqu’à présent, ce qui permet à Paris d’avoir l’image d’un club où les stars sont bien gérées.