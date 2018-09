PSG : Comme Neymar, Mbappé l'a mis sur les fesses au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Interrogé sur le talent de Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain, Julian Draxler n'a pas tari d'éloges à l'égard du jeune attaquant français.

Vendredi, sur la pelouse du Parc des Princes face à l'ASSE, Julian Draxler a numériquement compensé l'absence de Kylian Mbappé. Lui aussi décisif, l'attaquant allemand n'a toutefois pas l'intention de bousculer la hiérarchie face à la pépite du football français. Tout simplement parce que le champion du monde avec les Bleus n'est pas fait du même bois que lui. Puisqu'à seulement 19 ans, Mbappé est d'ores et déjà considéré comme l'un des tous meilleurs joueurs au monde. Ce que Draxler acquiesce en n'hésitant pas à jeter des fleurs sur son coéquipier.

« Malgré son âge, Mbappé est très présent sur le terrain. Il demande le ballon et orchestre le jeu. Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant. Aux côtés de Neymar, il est déjà le meilleur joueur avec lequel j'ai joué. Cette concurrence ? La situation à Paris est très ambitieuse et la concurrence est forte, surtout dans ma position. Mais je ne peux pas rester dans ma zone de confort. Je dois faire mes preuves à l'entraînement », a lancé, sur Sport1, Draxler, qui espère désormais convaincre Thomas Tuchel afin qu'il l'aligne aux côtés de Mbappé et de Neymar, que ce soit en attaque ou dans l'entrejeu.