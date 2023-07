Le PSG aura bientôt son deuxième gardien, Donnarumma souffle

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG touche au but dans le recrutement d'un remplaçant à Gianluigi Donnarumma. Les Parisiens sont proches de signer le jeune espagnol Arnau Tenas, laissé libre par le Barça. Un nom bien moins connu que les cibles annoncées auparavant.

L'attaquant attendra, le PSG doit d'abord renforcer son secteur le plus fragilisé. On insiste souvent sur la nécessité de recruter un nouveau 9 au PSG mais la vraie priorité au mercato se situe au poste de gardien. Derrière le titulaire Gianluigi Donnarumma, c'est presque le désert chez les Parisiens. Sergio Rico est encore convalescent, Keylor Navas est sur le départ tout comme Alexandre Letellier. Alors que le début du championnat approche, Donnarumma n'a pas vraiment un numéro 2 clair. Le PSG s'occupe du problème avec des pistes très alléchantes. On a notamment murmuré le nom du Marocain Yassine Bounou.

Un contrat de deux ans attend Tenas au PSG

De quoi faire saliver les supporters parisiens mais inquiéter grandement Donnarumma, déjà très critiqué depuis son arrivée il y a deux ans. Que l'Italien se rassure, son futur remplaçant en approche est beaucoup moins réputé. Selon Matteo Moretto de Relevo, l'heureux élu du PSG serait Arnau Tenas. Le jeune portier de 22 ans est tout proche de signer dans le club parisien, les négociations étant très avancées.

🔴 NEWS : Les négociations entre Arnau Tenas et le PSG sont très avancées. Paris a déjà proposé un contrat de 2 ans au gardien espagnol.



D’autres équipes lui proposent une place de titulaire dont Las Palmas ⏳🇪🇸



[@MatteMoretto] pic.twitter.com/MGWUtUBvuR — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 29, 2023

« Les négociations entre Arnau Tenas et le PSG sont très avancées. Paris a déjà proposé un contrat de 2 ans au gardien espagnol. D’autres équipes lui proposent une place de titulaire dont Las Palmas », écrit le journaliste italien. Un joueur moins séduisant que Bounou sur le papier mais qui n'est pas dénué de talent. Il a connu toutes les équipes de jeunes au FC Barcelone et a gardé la cage de l'Espagne lors du dernier Euro Espoirs. Le jeune élément idéal pour accompagner et faire progresser Donnarumma cette saison.