PSG : Clash dans le vestiaire à Paris, Tuchel a perdu

Solidaire avec l’Istanbul Basaksehir et son entraîneur adjoint Pierre Webo, le Paris Saint-Germain avait refusé de reprendre le match suite aux propos du quatrième arbitre jugés racistes. Mais ce n’était pas la volonté de l’entraîneur Thomas Tuchel qui n’a pas seulement agacé Demba Ba.

Visé par Demba Ba, qui lui a promis une discussion animée, Thomas Tuchel n’a pas encore répondu publiquement à l’attaquant de l’Istanbul Basaksehir. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a pourtant été accusé d’un manque de solidarité lors du match de Ligue des Champions arrêté puis reporté au lendemain en raison des propos jugés racistes du quatrième arbitre. En effet, l’ancien joueur de Chelsea affirme que l’Allemand a reproché aux Turcs d’avoir provoqué l’interruption. Une version confirmée par L’Equipe qui raconte que ce soir-là, le technicien s’était d’abord tenu éloigné de la scène avant de tenter de dissuader certains de ses joueurs et de ses adversaires.

Puis Tuchel, sans doute focalisé sur l’objectif de la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et avec l’aide de son staff, a de nouveau essayé de remettre ses hommes dans le match une fois rentrés dans le vestiaire. Mais les Marquinhos, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa et surtout Idrissa Gueye s’y sont opposés. Le milieu de terrain a même eu un échange très tendu avec son coach, raconte le quotidien sportif, qui décrit un joueur « particulièrement marqué par l’événement et très déterminé ». Dans ces conditions, face à l’avis tranché de son vestiaire, le coach parisien n’a pas vraiment eu son mot à dire…