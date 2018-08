PSG : Choupo-Moting un renfort surprise du PSG en fin du mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

A 48 heures de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain suscite de nombreux fantasmes dans toute l'Europe et si l'on en croit les rumeurs, une dizaine de joueurs doit signer au PSG d'ici vendredi minuit. Ce mercredi, le Sun affirme ainsi que Eric Maxim Choupo-Moting, l'attaquant international camerounais de Stoke City, actuel 17e de D2 anglaise, pourrait rejoindre le club de la capitale afin de compenser le départ de Gonçalo Guedes.

Arrivé libre de Schalke l'été dernier, Eric Maxim Choupo-Moting, qui a la double nationalité allemande et camerounaise, est le plus gros salaire des Potters, et ces derniers seraient décidés à s'en séparer d'ici le 31 août. Le tabloïd anglais affirme que Stoke City pourrait vendre son attaquant au Paris Saint-Germain pour 17ME, ce qui semble relativement cher pour un joueur dont la valeur est estimée par les spécialistes à la moitié. Mais le Sun est affirmatif, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait être rapidement loin de la D2 anglaise et jouer avec Neymar, Mbappé et Cavani....