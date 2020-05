PSG : Choqué par l’arrêt, Al-Khelaïfi refuse de soutenir Aulas

Dans : PSG.

Silencieux malgré le débat concernant l’arrêt de la saison de Ligue 1, le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi ont pourtant un avis tranché sur le sujet.

Si Jean-Michel Aulas semble aussi omniprésent dans l’actualité, c’est parce que d’autres présidents de Ligue 1 se montrent beaucoup plus discrets. On a évidemment entendu les patrons des relégués Amiens et Toulouse, ou encore le Lillois Gérard Lopez qui a manqué une qualification en Ligue des Champions. Mais beaucoup de leurs homologues ont préféré rester dans l’ombre. Peut-être pour éviter de polémiquer dans ce contexte de crise sanitaire. Cela pourrait notamment expliquer le silence de Nasser Al-Khelaïfi, le boss du Paris Saint-Germain qui, selon Daniel Riolo, était pourtant du même avis que son homologue de l’Olympique Lyonnais.

« Il y a un président et un club que l'on n'a pas entendu. C'est le PSG ! Nasser Al-Khelaïfi n'a rien dit, a constaté le journaliste de RMC. Je me posais des questions et je me disais : "est-ce qu'à un moment ils vont sortir de leur silence ? C'est bien ou ce n'est pas bien ?" J'ai donc su que le PSG trouvait effectivement cela complètement fou, mais ce qu'il y a de plus fou dans cette histoire contextuelle par rapport au foot et à ce que cela représente et symbolise, c'est qu'en aucun cas le PSG n’a pensé et n'a voulu parler. » Rappelons que l’arrêt de la saison provoque des pertes estimées à plus de 200 M€ pour les Parisiens.