PSG : Chelsea offre le remplaçant de Bernat sur un plateau

Dans : PSG.

Confronté à la longue absence de Juan Bernat et à la suspension de Layvin Kurzawa, le Paris Saint-Germain reste à l’affût pour un latéral gauche. Cela tombe bien, une occasion se présente du côté de Chelsea.

Le Paris Saint-Germain n’avait vraiment pas besoin de ça. Déjà chargé de recruter un milieu de terrain et un attaquant, Leonardo n’avait pas prévu de s’offrir un latéral gauche. Mais la situation a changé depuis la suspension de Layvin Kurzawa pour six matchs, en plus de la longue absence de Juan Bernat pour cause de blessure au genou. Pas de quoi inciter le directeur sportif à investir sur ce poste encore couvert par le jeune Mitchel Bakker, mais le quotidien Le Parisien précise que le dirigeant reste à l’affût d’une opportunité en prêt. C’est pourquoi l’occasion annoncée à Chelsea paraît intéressante.

D’après le média italien Calciomercato, le club de la capitale s’intéresse à Emerson Palmieri (26 ans). Le latéral gauche des Blues, barré par la recrue Ben Chilwell, ne fait plus partie des plans du manager Frank Lampard. A tel point que les Londoniens accepteraient de le prêter avec une option d’achat. Peut-être une bonne affaire pour Leonardo qui n’est pas le seul sur ce dossier. On parle aussi de la Juventus Turin et de l’Inter Milan, des pistes sérieuses puisque l’agent du Brésilien a confirmé qu’une signature en Italie était une possibilité. Notez enfin que le PSG penserait également à relancer les discussions avec la Juve pour le polyvalent Mattia De Sciglio (27 ans).