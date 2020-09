PSG : Un 4e arrière gauche, Leonardo dit stop au délire

Dans : PSG.

Juan Bernat gravement blessé, Layvin Kurzawa suspendu pour six matchs, le poste d’arrière gauche est à pourvoir au PSG.

Le jeune Mitchell Bakker, qui a failli être vendu au coeur de l’été, va certainement avoir sa chance, et se mêler à une concurrence assez improbable avec Abdou Diallo, qui a déjà rendu des services à gauche, même si l’ancien du Borussia Dortmund est également suspendu pour le moment. Au cour d’une défense déjà en difficulté en où il manque au moins un arrière central, le dossier a forcément été discuté dans les bureaux du club parisien. Mais le Paris SG a tranché, il n’y aura pas de recrutement au poste d’arrière gauche dans les prochaines semaines, d’ici la fin du marché des transferts. Leonardo a déjà du mal à faire signer un milieu de terrain et un arrière central, et n’a pas l’intention de faire une nouvelle dépense à un poste où il a déjà trois joueurs.

Ce sera donc Kurzawa en chef de file, surtout que le défenseur français a prolongé son contrat récemment, pour cette saison, affirme Le Parisien. Toutefois, le directeur sportif brésilien restera attentif en cas d’offre de prêt, mais c’est la seule condition pour faire venir un arrière gauche supplémentaire. Le nom de Mattia De Sciglio, qui évolue à la Juventus, est ressortie dans la presse italienne ces dernières heures par exemple. Sans émouvoir au PSG pour le moment. Pourtant, le cas sera bien à étudier prochainement, sachant que Juan Bernat est bien parti pour passer sa dernière année de contrat à l’infirmerie, et qu’il est très rare de voir une prolongation être signée dans cette situation.