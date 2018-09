PSG : Cette raison extra-sportive qui a poussé Mbappé vers Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a deux ans, Kylian Mbappé était quasiment un parfait inconnu en France. Au lendemain de l’Euro 2016, l’attaquant français d’alors 17 ans débutait une saison avec Monaco qui allait lui permettre de se révéler au plus haut niveau, en France comme en Ligue des Champions. Transféré ensuite à Paris, le natif de Bondy a confirmé au PSG, puis en équipe de France avec laquelle il a été championne du monde. Autant dire que Mbappé ne regrette pas une seconde d’avoir fait le grand saut. Etre aussi attendu avec Paris va l’aider à grandir sportivement, mais son arrivée dans la capitale répond aussi à un besoin d’avoir une meilleure exposition. C’est ce qu’il a reconnu dans un entretien au magazine GQ.

« Le PSG qui devient une marque mondiale ? Bien sûr. Je pense que c’est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. Evidemment, il y avait ce côté sportif où j’avais une opportunité de progresser, de jouer. C’est très important à mon âge, de jouer. Mais il y avait aussi cette possibilité d’avoir une vision internationale et je savais qu’avec Paris, je pouvais l’avoir », a expliqué un Kylian Mbappé qui fait déjà partie des stars mondiales du football, et dont le maillot s’arrache, et pas uniquement en France.