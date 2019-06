PSG : Cette énorme blague que Meunier n’a toujours pas compris

Dans : PSG, Ligue des Champions.

A l’image de la saison du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier a débuté très fort avant de disparaître de la circulation. Le défenseur belge a enchainé avec réussite dans la foulée de la Coupe du monde, profitant de l’indisponibilité de Daniel Alves pour se montrer décisif. Entre sa blessure et l’élimination au scénario incroyable contre Manchester United, le latéral du PSG a vu tout son rêve de remporter la Ligue des Champions s’écrouler, et cela a été brutal et incompris, comme il le confie dans les colonnes du Parisien.

« Le match contre Manchester, c’est juste la plus grosse blague de l’histoire du football. J’aurais pu mettre un million d’euros qu’on ne pouvait pas perdre. Ne pas se qualifier, c’était vraiment catastrophique. Tout le monde en est bien conscient. La Ligue des champions, c’est toujours le problème majeur. La communication a été faite sur cette internationalisation, sur le fait de gagner cette compétition, de faire partie des grands comme le Real, le Barça. Il faudra encore beaucoup de temps pour ça, mais le PSG est un club qui grandit », a souligné l’ancien du FC Bruges, désireux de terminer sur une note positive. Car son avenir a de grandes chances, sauf prolongation improbable de contrat, de se situer désormais de l’autre côté de la Manche.