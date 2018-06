PSG : Cette décision de Tuchel que personne n’avait vu venir

Dans : PSG, Mercato.

Nouvel entraineur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel va avoir les mains libres pour recruter cet été, après le feu vert donné par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier.

Parmi les dossiers prioritaires, il a souvent été évoqué la venue de latéraux, puisque le coach allemand ne serait pas satisfait des joueurs actuellement en place. Une version qui reste à confirmer puisque Paris United indique qu’au contraire, l’ancien coach du Borussia Dortmund aurait envie de travailler avec Layvin Kurzawa la saison prochaine. Actuellement en vacances, l’ancien monégasque sort d’une saison qu’il a lui-même considéré comme décevante, mais ne cherche pas spécialement une porte de sortie après sa discussion franche avec Tuchel.

Le média parisien affirme ainsi que Kurzawa s’est fait expliquer qu’il pourrait être utilisé comme un homme de couloir gauche dans un système à trois défenseurs, et que ses qualités offensives seraient ainsi mises en avant. De quoi changer la donne, alors que, de son côté, Antero Henrique travaillait lui jusqu’à présent au départ d’un joueur évalué à 20 ME, et assez suivi du côté de l’Angleterre. Thomas Tuchel pourrait donc réaliser un premier tour de force en conservant un joueur qui n’a jamais fait l’unanimité à Paris, comme tous les arrières-gauche en dehors de Maxwell.