PSG : Cette date obsède Paris, son entraîneur et ses joueurs

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le calendrier s'accélère pour le Paris Saint-Germain, qui va entrer dans des semaines à trois matches. Mais du côté de Thomas Tuchel, les choses sont très claires, la seule rencontre vraiment importante pour le PSG sera le mardi 11 décembre, date à laquelle le Paris SG jouera son dernier match européen de l'année contre l'Etoile Rouge de Belgrade. L'entraîneur allemand du club de la capitale est bien conscient que la manière la plus certaine de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions est de s'imposer en Serbie, histoire de ne pas dépendre du duel entre Liverpool et Naples.

Alors, Thomas Tuchel a d'ores et déjà dévoilé comment il allait gérer son large effectif d'ici ce choc face à Belgrade. « On est dans une phase qui nous mènera à Belgrade et nous allons ménager les joueurs pour faire en sorte que tous soient en forme. D’ici Montpellier, je veux que tous les joueurs aient joué pour montrer qu'ils peuvent jouer contre Belgrade. Je n’ai pas encore mon équipe contre Belgrade en tête, mais je veux pouvoir choisir parmi beaucoup de joueurs », a expliqué, avant le match de ce dimanche à Bordeaux, le coach allemand du Paris Saint-Germain, qui pourrait notamment faire tourner son effectif lors du déplacement à Strasbourg en milieu de semaine.